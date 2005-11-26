На этом сайте расположены плагины для русской версии Morrowind ( в т.ч. с установленным Tribunal и/или Bloodmoon ). Все представленные здесь плагины адаптированы мной - Winddancer. Возможно, те или иные плагины можно встретить где-то еще, однако повторяю - все, лежащие тут, я адаптировал сам (если нет, то автор адаптации указан отдельно). Расположенные на этом сайте плагины к TES IV: Oblivion предназначены для английской версии игры. Как только компания 1С выпустит русскую версию, то здесь появятся плагины для неё. Все плагины, размещенные на этом сайте, были протестированы на официальной версии Morrowind 1.2.0722 (Morrowind)/1.4.1313 (Morrowind + Tribunal)/1.6.1820 (Morrowind + Tribunal + Bloodmoon) от 1С/Акелла и являются 100% рабочими. Плагины для TES IV: Oblivion были протестированы на английской версии игры. Плагины, требующие Tribunal, помечены буквой Т ; плагины, требующие Bloodmoon - B . Изначально этот сайт задумывался как каталог плагинов- домов , однако впоследствии я пересмотрел это решение и в итоге появилась категория "Другое", куда вам следует обязательно заглянуть! Кроме того, я выложил краткий Учебник по TES Construction Set , который мне здорово помог разобраться в этой программе. Перевод учебника выполнен также мной - Winddancer.

НОВОСТИ САЙТА 20.09.2011 > Важное объявление: ожидается, что сайт "проснётся" после выхода TES V: Skyrim (а точнее - Construction Set для него) и появления первых плагинов. Напоминаю, что дата выхода TES V: Skyrim в нормальных странах - 11.11.11. Когда он доберётся до России - Бог весть, поэтому следите за новостями. 10.02.2007 > Обещанное крошечное обновление - плагин "Тель Увирит", изменяющий окрестности одноименной башни ("Другие локации").

> Важное объявление: сайт временно переходит в "спящий" режим, т.е. в ближайшее будущее обновлений не будет, поэтому просьба не писать о них в Гостевую. Я остаюсь на связи, сайт остаётся жив, просто на некоторое время официально "засыпает"... 17.09.2006 > Просто маленький красивый плагин: водопад к северу от Бальморы. Ищите в разделе "Другое 4". 4.06.2006 > Небольшое обновление сайта - выложены два плагина для TES IV: Oblivion, а именно: Охотничья избушка и Новые щиты. Плагины выкладываю для "затравки", если плагины для Oblivion'а никому не нужны, то выкладывать их больше не буду. 26.11.2005 > В соответствие с достигнутой в Гостевой договорённостью делаю маленькое обновление: выложены Двухкомнатная квартира в Вивеке и Особняк в Сейда Нин. Особенно меня порадовал особняк - хороший, добротный и красивый плагин.

> Дополнен раздел "Ссылки".

> Сообщаю, что к недавно появившемуся в сети пользователю с ником wilddancer2004 я решительно никакого отношения не имею. Это проклятый клон. Мои адреса: e-mail - winddancer2003@narod.ru; URL - http://winddancer2003.narod.ru/, все прочие - от лукавого. Соответственно, за действия клона я никакой ответственности нести не могу. Бейте и презирайте его, добрые люди!

Вы можете присылать свои плагины для размещения на этом сайте; вы также можете присылать плагины на английском или французском языке для их адаптации и последующего размещения здесь [ плагины временно не принимаются ].