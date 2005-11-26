|На этом сайте расположены плагины для русской
версии Morrowind (в т.ч. с установленным Tribunal
и/или Bloodmoon). Все представленные здесь
плагины адаптированы мной - Winddancer. Возможно, те или иные плагины
можно встретить где-то еще, однако повторяю - все, лежащие тут, я адаптировал
сам (если нет, то автор адаптации указан отдельно).
Расположенные на этом сайте плагины к TES IV: Oblivion предназначены для английской версии игры. Как только компания 1С выпустит русскую версию, то здесь появятся плагины для неё.
Все плагины, размещенные на этом сайте, были протестированы на официальной версии Morrowind 1.2.0722 (Morrowind)/1.4.1313 (Morrowind + Tribunal)/1.6.1820 (Morrowind + Tribunal + Bloodmoon) от 1С/Акелла и являются 100% рабочими. Плагины для TES IV: Oblivion были протестированы на английской версии игры.
Плагины, требующие Tribunal, помечены буквой Т; плагины, требующие Bloodmoon - B.
Изначально этот сайт задумывался как каталог плагинов-домов, однако впоследствии я пересмотрел это решение и в итоге появилась категория "Другое", куда вам следует обязательно заглянуть!
Кроме того, я выложил краткий Учебник
по TES Construction Set, который мне здорово помог разобраться в этой
программе. Перевод учебника выполнен также мной - Winddancer.
20.09.2011
> Важное объявление: ожидается, что сайт "проснётся" после выхода TES V: Skyrim (а точнее - Construction Set для него) и появления первых плагинов. Напоминаю, что дата выхода TES V: Skyrim в нормальных странах - 11.11.11. Когда он доберётся до России - Бог весть, поэтому следите за новостями.
10.02.2007
> Обещанное крошечное обновление - плагин
"Тель Увирит", изменяющий окрестности одноименной башни ("Другие локации").
17.09.2006
> Просто маленький красивый плагин: водопад к северу от Бальморы. Ищите в разделе "Другое 4".
4.06.2006
> Небольшое обновление сайта - выложены два плагина для TES IV: Oblivion, а именно: Охотничья избушка и Новые щиты. Плагины выкладываю для "затравки", если плагины для Oblivion'а никому не нужны, то выкладывать их больше не буду.
26.11.2005
> В соответствие с достигнутой в Гостевой
договорённостью делаю маленькое обновление: выложены Двухкомнатная квартира
в Вивеке и Особняк в Сейда Нин. Особенно меня порадовал особняк - хороший,
добротный и красивый плагин.
Вы можете присылать свои плагины для размещения на этом сайте; вы также можете присылать плагины на английском или французском языке для их адаптации и последующего размещения здесь [плагины временно не принимаются].
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|Последнее обновление: 20 сентября 2011 года (обновленные
категории отмечены знаком
)
Всего файлов: 141
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|БАЛМОРА 1 2 (22)
|САДРИТ МОРА (2)
|ХЛА ОУД (2)
|УЧЕБНИКИ
|blank
|АЛЬД'РУН (3)
|ПЕЛАГИАД (3)
|ВИВЕК (13)
|WinAce || Screensaver
|blank
|КАЛЬДЕРА (11)
|СЕЙДА НИН (10)
|МОРНХОЛД (2) Т
|ССЫЛКИ
|blank
|ГНИСИС (1)
|СУРАН (3)
|ДРУГИЕ ЛОКАЦИИ (19)
|ГОСТЕВАЯ || ФОРУМ
|blank
|СОЛСТХЕЙМ (3) B
|OBLIVION (2)
|ДРУГОЕ 1 2 3 4 (41)
|E-MAIL || отмазка
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Сайт открыт 6 декабря 2003 года.